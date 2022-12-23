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Bir tır dolusu kaçak, dorsenin brandalarını delip kaçmak üzereyken yakalandı

Bir tır dolusu kaçak, dorsenin brandalarını delip kaçmak üzereyken yakalandı
Bir tır dolusu kaçak, dorsenin brandalarını delip kaçmak üzereyken yakalandı

Kocaeli’de durdurulan tırın dorsesinde çok sayıda yabancı uyruklu düzensiz göçmen olduğu ortaya çıktı. Yakalandığını anlayan düzensiz göçmenler kaçmak için dorsenin brandalarını deldi, o anlar kameralara yansıdı.

Bir tır dolusu kaçak, dorsenin brandalarını delip kaçmak üzereyken yakalandı - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde TEM otoyolu Körfez gişeler yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 34 PV 2029 dorse plakalı tırı durdurdu. Tırın dorsesinde çok sayıda yabancı uyruklu düzensiz göçmen olduğu ortaya çıktı.

Yakalandığını anlayan düzensiz göçmenler, dorsenin brandalarını delip kaçmaya çalışırken görüntülendi. Polis ekipleri hızlıca müdahale ederek, göçmenlerin kaçmasını engelledi. Bölgeye sevk edilen belediye otobüsüne bindirilen düzensiz göçmenler, işlem yapılmak üzere Yarımca Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. İşlemleri devam eden düzensiz göçmenlerin geri gönderme merkezine teslim edileceği öğrenildi.

Mehmet Ekrem Ceylan - Mustafa Taşören
 

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