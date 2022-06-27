Bir ton 220 kilogram ağırlığındaki dev tosun, 72 bin 500 liraya alıcısını buldu

Kent merkezine uzaklığı 81 kilometre olan Altınyayla ilçesinde besici Yusuf Yücel tarafından yetiştirilen Holstein cinsi dev tosunu görenler gözlerine inanamıyor. 3 yaşındaki 'Şampiyon' isimli tosun, günlük 18 kilogram yem yiyor. Karkas ağırlığı 700 kilogramı geçen tosun, 1 ton 220 kilogram ağırlığıyla dikkat çekiyor. Adeta ikinci el araba fiyatına satılan kurbanlık tosun 72 bin 500 liralık fiyatıyla dudak uçuklattı. Geçtiğimiz sene 1 ton 42 kilogram ağılığında 'Paşa' isimli tosunu yetiştiren Yusuf Yücel, seneye 1 ton 700 kilogram ağırlığında hayvan yetiştirmeyi planlıyor. Yücel, dev tosunu zapt etmekte de güçlük çekiyor.

“Şampiyon da 72 bin 500 TL'ye alıcısını buldu”

Dev tosunun özelliklerinden bahseden besici Yusuf Yücel, “Geçen sene bin 42 kilogram ağırlığında Paşa vardı, bu sene Şampiyon bin 220 kilogramı geçti. Bu hayvan yaklaşık 6 aydır bende. 3 yaşına yakın. Hemen hemen her sene aynı uygulamayı yapıyoruz. Başlangıçta 6-7 kilodan başlıyor 12-13 kiloya kadar yem yiyor. Ama Şampiyon şu anda 16-18 kilogram aralığında yem yiyor. Diğer hayvanlara göre farklı, işkembe de büyük. Şimdiye kadar 30'dan fazla kurban sattık. Şampiyon da 72 bin 500 TL'ye alıcısını buldu. Satışlar iyi, geçen sene de aynıydı bu sene de aynı. İnşallah gelecek seneye bin 450-bin 500 kilogramı görmeyi planlıyoruz. Bu hayvanın da yaşı küçük, o kiloları görür ama biz fazla bekletmediğimiz için bu kilolarda alıcısını bulunca satıyoruz. Şimdiden elimizde birkaç hayvan varşu an canlı ağırlığı 900-1000 kilogram, inşallah bunlar gelecek sene bin 500-bin 700 kilo olurlar” dedi.

Mert Taha Varol - Bünyamin Uğur

