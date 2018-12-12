Bir ton çikolata yollara döküldü

Almanya'nın Werl kentinde bir çikolata fabrikasında sızıntı meydana geldi. Gece saatlerinde bir ton çikolatanın sokağa döküldüğü olaya itfaiye ekipleri müdahale etti. Sokağa sızan sıvı çikolataların katılaşması sebebiyle uzun saatler uğraş veren 25 kişilik itfaiye ekibi, yaklaşık 10 metrekare alanı küreklerle temizledi. İtfaiye ekibi, çatlaklarda ve çukurlarda kalan çikolataları temizlemek için sıcak su kullandı.

Çikolata fabrikasının patronu Markus Luckey olayla ilgili yaptığı açıklamada, fabrikanın bugün yeniden çalışmaya başlayacağını söyledi. Luckey, “Sızıntı Noel'e yakın olsaydı bir felaket olabilirdi” dedi.

