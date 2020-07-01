İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bir tonluk 'Boncuk' geldiği gibi satıldı

Bir tonluk 'Boncuk' geldiği gibi satıldı
Bir tonluk 'Boncuk' geldiği gibi satıldı

Bayrama bir ay gibi bir zaman kala hayvan pazarlarına kurbanlıklar geldi. Erzurum'un Karayazı ilçesinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde getirilen 1 ton 100 kilo ağırlığındaki Boncuk isimli tosun geldiği gibi satıldı. Fiyatı ise bir otomobil değerinde.

31 Temmuz 2020 tarihinde idrak edeceğimiz kurban bayramına tam bir ay kaldı. Her yıl olduğu gibi bu sene de Türkiye'nin farklı noktalarında İnegöl'e kurbanlıklar satış için getirildi.

Yeni kurulmasına rağmen pazarın en çok dikkat çeken gözdesi Boncuk isimli tosun oldu. 1 ton 100 kilo ağırlığındaki tosun Erzurum'un Karayazı ilçesinden getirildi. Geldiği gün Boncuk 25 bin TL'ye satıldı. Kurban satıcısı Maruf Sürmeli, "Erzurum'dan geliyorum 26 baş hayvan getirdik. Hayvanların içerisinde boncuk 1 ton 100 kilo ağırlığında. Geldiğimiz gibi alıcısı çıktı. 25 Bin TL'ye sattık. İnşallah diğer hayvanlarımızı da satıp memleketimize döneriz. Fiyatlar geçen seneye göre biraz yüksek. Düveler 7 bin TL'den başlıyor ve 13 bin TL'ye kadar çıkıyor. Virüs sebebiyle bizler de sağlığımıza dikkat ediyoruz, maskelerimizi takıyoruz, el sıkışma yerine pazarlığı çubuklarla yapıyoruz" dedi.

Seyfettin Aras
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.