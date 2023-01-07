Bir Türk şirketi daha Nasdaq'a giriyor

ABD'nin Nasdaq Borsası'nda halka arz için çalışmalarına başlayan WORLDEF, Nasdaq Borsası'nda işlem gören ikinci Türk şirketi olma unvanına sahip olmak için çalışıyor. Nasdaq'da ilk Türk şirketi olarak işlem görmeye başlayan Hepsiburada ‘HEPS' kısaltmasıyla Temmuz 2021'de 12 dolardan halka arz olmuştu. Ömer Nart, 36 ay içinde Nasdaq Borsası'nda işlem gören global bir şirket olacaklarını belirterek, “2016'dan bu yana durmaksızın devam eden yolculuğumuz 2022'de rekorlar kırdı. Antalya'da düzenlediğimiz organizasyonda bin 600 kişiyi konaklamalı misafir ettik. İstanbul'da düzenlediğimiz forum da ise 21 bin 600 katılımla tarihi bir rekora imza attık. ShopiVerse projemizi WORLDEF'ten ayırarak şirketleştirdik ve Deloitte Fast 50'ye yüzde 8 bin 500 büyüme hızıyla ilk sıradan giren ShipEntegra ile ShopiVerse projesinde ortak olduk. Bu arada çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor, WORLDEF E-Ticaret Vakfı'nın kurulum başvurusunda bulunduğumuzu söylemek isterim biliyorsunuz ki gençler bizim geleceğimiz. Türkiye'nin en yetenekli gençlerine hem burs hem eğitim vererek onları en iyi e ticaret şirketlerine yerleştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca birçok istihdam projesine imza atacağımız için de çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“WORLDEF International'i kurduk”

Nart, WORDEF International'i kurduklarını belirterek, "Ekibimizin neredeyse tamamı yabancılardan oluşuyor. Bu yıl yani 2023'te Londra, Moskova, Dubai ve New Jersey'de 4 tane WORLD ECOMMERCE FORUM gerçekleştirip, Türkiye e-ticaret ekosistemini dünyaya açacağız. Bunun yanı sıra Rusça konuşan coğrafyaya yönelik SNG E-Commerce Club'u kurduk ve üye alımına 1 Şubat itibariyle başlayacağız. İlk lansman toplantısına yaklaşık 550 Rusça konuşan e-ticaretçi katıldı. 50 üretici ile eşleştirme yaptık ve herkes mutlu ayrıldı” dedi.

65 ülkeye yayılacak

Son olarak 36 ay içinde Nasdaq Borsası'nda işlem gören global bir şirket olacaklarını belirten Ömer Nart, “Bu hedefimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımız sürüyor. Nasdaq Borsası'nda halka arzımız ile birlikte 65 ülkeye faaliyetlerini yayan gelişmekte olan ekonomilere e-ticaret kalkınma planları hazırlayan global bir şirket olacağız. Olacak mıyız? Bunu hep birlikte yaşayıp göreceğiz” dedi.

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