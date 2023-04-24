Bir yandan oynadılar, bir yandan kavga ettiler

Olay, Ankara'nın Haymana ilçesi Gültepe Mahallesinde gerçekleştirilen bir düğünde meydana geldi. Düğünde sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü kavga çıktı. Kavgada sandalyeler havada uçuşurken silah sesleri duyuldu. Mikrofonu eline alan bir şahıs ise “Yapmayın, ayıptır. Ateş etmeyin” diyerek kavga edenleri sakinleştirmeye çalıştı. O anlar ise bir vatandaşın kameralarına yansıdı.

Yunus Emre Aytekin - Oğuzhan Halil Özbek

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