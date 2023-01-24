Bir yıl arayla görüntüler, iklim değişikliğini gözler önüne serdi

Küresel ısınma ve mevsimsel değişikliğin etkisiyle yaşanan kuraklıktan en fazla etkilenen illerden biri Sivas oldu. Kış şartlarının en sert geçtiği illerden Sivas'ta Ocak ayının son günleri yaşanmasına rağmen sonbahar mevsiminin etkileri sürüyor. Sivas'tan doğup Karadeniz'e dökülen, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta bir yıl arayla çekilen görüntüler yaşanan iklim değişikliğini gözlen önüne serdi. Her yıl bu günlerde Kızılırmak'ın yüzeyi buzla kaplanırdı. Balıkçılar Eskimolar gibi buz tabakasını kırıp balık avlandı. Bu yıl ise balıkçılar su seviyesinin düştüğü ve hava sıcaklığı nedeniyle donmayan nehre çizmeleriyle girip adeta balıkları topladı.

Kente yaşayan Özdemir Yaray, anormal derecede iklim değişikliği yaşandığını ifade ederek, “Böyle bir mevsim ile karşılaşmadık. Eskiden çok kar olurdu. Yolları büyüklerimiz açardı, biz öyle okula giderdik. Şimdi yok, kurak. Bu mevsimde buranın suyunun daha çok olması lazım. Bir de komple buz olması lazım. Şimdi buz yok” dedi. Kadir Küpeli ise suyun soğuk olmadığını ve suya girerek rahatlıkla balık tutabildiklerini söyledi.

Mert Taha Varol - Yunus Çiftci

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