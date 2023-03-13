Bir yıl önce, bir yıl sonra

Dünyanın çıkılan değil inilen tek yaylası olma özelliğini taşıyan Menteşe ilçesindeki Karabağlar Yaylasında bir yıl önce çekilen ve tamamen su ile kaplı Karabağlar Yaylası, bir yıl sonra aynı noktadan çekilen fotoğraf karesi arasında yüzde yüz değişim yaşanıyor. Rize'den sonra en fazla yağış alması ile bilinen Muğla, Ege Bölgesinde en kurak iller arasında ilk sırada yer aldı. Geçen yıl 10 Mart'ta kar yağışı nedeniyle yollar kapanırken, 13 Mart'ta içinde yüzlerce su kuyusunu barındıran Karabağlar Yaylası, bu yıl su kuyularında büyük düşüş yaşanıyor.

Geçen yıl tamamen su ile kaplı olan Karabağlar Yaylasında bu araziler erken sürüldü. Büyük oranda tütün üreticilerinin yer aldığı Karabağlar Yaylasının iç kesimlerinde ise yayla sakinlerinin kışlık üretimleri için sebze ekim çalışmalarına başladıkları görüldü.

Bekir Tosun

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