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Bir yılda 852 gürültü şikayeti çözüldü

Bir yılda 852 gürültü şikayeti çözüldü
Bir yılda 852 gürültü şikayeti çözüldü

Çankaya Belediyesi gürültü kirliliğine geçit vermiyor. Ekipler, düzenli denetimlerin yanı sıra vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiriyor.

Çankaya Belediyesi halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yasal düzeyin üzerinde gürültü kirliliğine neden olan işletmelere yönelik denetimlerine devam eden Belediye, ses ölçüm seviyesini ölçen cihazlarla önlem alıyor. Yasal seviyeyi aşan işletmelere ise idari işlem uygulanıyor.

Vatandaşların aşırı gürültüden rahatsız olmamaları için yürütülen çalışmalar kapsamında, 2019 yılında 852 çevresel gürültü şikayeti alan Çankaya Belediyesi, bu şikayetlere anında müdahale ederek çözüme kavuşturdu.

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