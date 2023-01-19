'Bir Yunan yapımı' ifadesiyle gündem olan taraftar, Bakasetas'la buluştu

'Bagazetas, bir Yunan yabimi' ifadelerini kullandığı röportaj ile sosyal medyada gündeme gelen Erdal Şahin, kulübün davetlisi olarak geldiği Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Bakasetas ile buluştu. Bakasetas, sarıldığı Şahin'e, "Bir Yunan yabimi Bagazetas" yazılı 11 numaralı forma hediye etti. Şahin ve Bakasetas birbirlerine karşılıklı, "Baba adamsın adam" şeklinde hitap ettiler. Erdal Şahin, ayrıca Bakasetas'ın ayağını göstererek, "roket" dedi.

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