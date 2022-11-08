Bir zamanlar hasta taşıyan klasik araç kampların gözdesi olacak

Eskişehir'de karavan imalatı ve dizaynı yapan Mehmet Yüksel, son zamanlarda sıra dışı bir araç üzerinde çalışıyor. Yüksel, geçmişte ambulans olarak görev yapan 4 çeker ve 1997 model bir arazi aracını, sahibinin isteği üzerine karavana dönüştürmeye başladı. 25 yaşındaki aracın arka kısmına minik bir mutfak ve oturma alanının inşasına başlayan Yüksel ve ekibi, ayrıyeten tavan kısmında bulunan pop up adı verilen açılabilir bir alana yatak montajı yapacak. Karavanların genellikle minibüs ve otobüslerden oluşmasından dolayı, böyle nadir ve klasik bir araç üzerinde çalışmaktan duyduğu heyecanı belirten Yüksel, aracın bittiğinde çok farklı ve güzel görüneceğine dikkat çekti.

“En ekstrem yerlere çıkıp kamp yapmaya imkan sağlıyor”

Araç hakkında bilgi veren Mehmet Yüksel, karavana dönüştüğünde diğerlerine göre farkına ve sahip olacağı avantajlara şöyle değindi;

“1997 model 4x4 model eski görevi ambulans olan bir arazi aracı, sahibi 4 yıldır müşterimiz. Bu araçların avantajı yerden yüksek ve küçük olması, en ekstrem yerlere çıkıp kamp yapmaya imkan sağlıyor. Bu tür araçların tutkunları var diğer klasik araçlarda olduğu gibi. Fiyatı çok değişken, aracın durumuna göre 150 bin liradan 1 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor.”

Bahadır Turgut - Ali Furkan Çetiner



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.