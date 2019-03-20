Birarabam 2019 hedeflerini açıkladı

Hükümetin sıfır otomobil satışlarını artırmak için devreye soktuğu ÖTV ve KDV indirimlerine rağmen, otomobil satışları 2019 Ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 59 azaldı. Sektördeki olumsuzluk ikinci el pazarını da etkiledi. Birarabam Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, sektörün ününü açmak amacıyla düzenledikleri ile ilgili ister 70 aya kadar çıkan küçük taksitlerle tamamen faizsiz ister 0 isterse ikinci el otomobil sahibi olunabildiğini açıkladı.

"Müşterilerimize 70 aya kadar taksit imkanı sunuyoruz"

Son bir yılda gerçekleşen döviz kurundaki artış oranları araç satış oranlarında düşüş yaşanmasına neden olduğunu belirten Çiftçi "Vatandaş için araç sahibi olmak zorlaşırken sektörde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Birevim, alt markası olan Birarabam ile faiz ya da vade farkı ödemek zorunda kalmadan araba sahibi olmanızı sağlıyor. Şu ana kadar 100'lerce aile Birarabam yöntemleriyle otomobil sahibi oldu, 1000'lerce aile de arabasına kavuşmak için başvuru yapıyor. Müşterilerimize 70 aya kadar taksit imkanı sunuyoruz. Böylelikle hiç peşinat vermeden araba sahibi olabildiğiniz gibi küçük taksitlerle de ödeme imkanı buluyorsunuz. Bunların yanında dileyen müşterilerimiz sıfır ya da ikinci el araba alabiliyor. 2019 yılında hedefimiz, 1000'lerce aileyi hayalindeki arabayla buluşturmak" şeklinde konuştu.