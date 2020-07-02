Birbirlerine çarpmamak isterken kaza yaptılar: 5 yaralı

Kaza, Alaşehir–Sarıgöl Karayolu Hacıaliler Mahallesi mevkiinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Alaşehir yönüne giden S.A. yönetimindeki 03 NF 232 plakalı Chevrolet marka otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil karşı şeride geçti. O sırada karşı şeritten Alaşehir'den Sarıgöl istikametine giden R.A. yönetimindeki 35 HJD 75 plakalı Renault marka otomobilin sürücüsü de şerit değiştiren araca çarpmamak için direksiyon kırarak üzüm bağına uçtu. S.A.'nın kullandığı Chevrolet marka otomobil ise takla atıp ters dönerek durabilirken, R.A.'nın kullandığı Renault marka otomobil ise 5 metrelik uçuruma düştü. Üzüm bağına düşen otomobildeki 4 kişi ile takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Hüseyin Keskin

