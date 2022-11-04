Birbirlerine öldüresiye saldırdılar

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Ulucami Mahallesi'nde bulunan Adıyaman Kalesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu esnada kavga eden şahısların yanında bulunan kız arkadaşları da kavgaya dahil olarak arkadaşlarına destek verdi. Tekme, yumruk ve küfürlerin havada uçuştuğu kavgada şahıslar birbirini öldüresiye dövdü. Polislerin geldiğini gören kızlarında içerisinde bulunduğu grup olay yerinden hızla kaçtı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.
Cihan Kizir
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.