Birçok ilde kar yağışı başladı: Yurttan kar manzaraları

Kuvvetli lodos Marmara bölgesinde etkisinin sürdürürken Doğu Anadolu Bölgesi'nde ve bir çok ilde de kar yağışı görüldü. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar kar yağışıyla karşılaştılar.



Soğuk havanın etkisini iyice göstermesiyle birlikte Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesinde etkili olan kar yağışı otomobilleri beyaza bürüdü. Kar yağışının kentin tamamında etkili olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi ve Trabzon'un en önemli turizm merkezlerinden olan Uzungöl'de dün geceden bu yana hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte başlayan kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Erciyes'te kar kalınlığı 15 santime ulaştı

Türkiye'nin 5'inci en yüksek, İç Anadolu'nun ise en yüksek dağı olan ve kış turizminde yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören Erciyes Dağı'nda, devam eden kar yağışıyla beraber yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santim oldu.





Erzurum-Erzincan karayolunda yüzlerce araç mahsur kaldı

Erzurum-Erzincan karayolunda sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum-Erzincan karayolunda yüzlerce araç mahsur kaldı. Tır ve kamyonların kayması sonucu ulaşıma kapanan yol, karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Elazığda' da mevsimin ilk karı yağdı



Kent genelinde soğuk hava ve fırtına etkisini gösterirken Elazığ Baskil'in Zeyve İçlikaval köyünde kar yağışı başladı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre Elazığ'da hava sıcaklığı bugün en yüksek 8 derece en düşük sıfırın altında 2 derece olacağı belirtildi.





Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Yağışla kayak merkezinin bulunduğu alanda kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi geçti.

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kara teslim oldu

Erzurum'da etkili bir şekilde başlayan yağan kar yağışıyla birlikte harekete geçen Yakutiye Belediyesi Fen İşleri Ekipleri, vardiyalı sistemle karla mücadele çalışmalarına başladı.

Kar kalınlığının 30 santimetreyi aştığı Ardahan'da adeta beyaz esaret yaşanıyor. Ardahan'ın çevre illerle olan ulaşım ağında da aksamalar yaşandı.





Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Biranda etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.





Ardahan'da kar kalınlığı 30 santimi aştı

Ardahan'da lapa lapa yağan kar sonrası çatılar, ağaçlar ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde 30 santimi aşan kar kalınlığı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.





Zonguldak'ta da Mevsimin ilk karı yağdı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Beycuma Beldesine bağlı Karapınar köyünde mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışının ardından beyaz örtü ile örtünen köyde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Köy halkı ise o anları fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarında paylaştı.





Bursa'nın beyaz örtüsü havadan görüntülendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimler beyaza büründü.

İnegöl'ün Boğazova bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Ormanlık alanlar beyaza büründü. Muhteşem manzara drone ile havadan görüntülendi.



İLGİLİ HABER Kar yağışının devam ettiği Erciyes’te kar kalınlığı 15 santime ulaştı

İLGİLİ HABER Balkanlar'dan gelen kar yağışı aralıklarla devam ediyor

İLGİLİ HABER Bursa'nın beyaz örtüsü havadan görüntülendi

İLGİLİ HABER Karabük’ün yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

İLGİLİ HABER Ardahan’da kar kalınlığı 30 santimi aştı

İLGİLİ HABER Kars’ta göçerlerin kar üzerinde zorlu yolculuğu