Birçok ilde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi! İşte o iller

İşte kar nedeniyle okulların tatil edildiği illler

YOZGAT

Yozgat'ta kar yağışının etkili olması, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının devam ettiği, buzlanma ve don olayı beklendiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarında 30 Mart Perşembe günü bir gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamu, kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel de bu tarihte bir gün idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de yoğun kar yağışı nedeni ile eğitime 1 gün ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Etkili olan kar yağışı ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen don olayı nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla ilimiz Nevşehir genelinde resmi, özel kreş ve anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararı ile 30 Mart 2023 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler, (Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilmek üzere), engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

GİRESUN

Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Giresun İl Merkezinin iç ve yüksek kesimlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşan kar birikintisi ve buzlanma tehlikesine karşı Giresun Merkez Okçu Köyü, Merkez Çaldağ Köyü İlkokullarıyla, Ortaokulunda 30 Mart 2023 Perşembe günü eğitim-öğretime bir (1) gün ara verilmiş olup bu iki köy hattından İl merkezine “Taşıma Servisi” ile gelen öğrenciler ise aynı gün izinli sayılacaklardır" denildi.

SİVAS

Sivas genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Altınyayla, Akıncılar ve Suşehri ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

Sivas genelinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamalara göre devam eden olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Altınyayla ve Akıncılar ilçelerinde 30 Mart Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi. Suşehri ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.



BAYBURT

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MUŞ

Muş'ta elverişsiz hava şartları nedeniyle yarın il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Muş'ta etkili olan yağmur, dolu ve şiddetli fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu. Muş Valiliği, Meteorolojik uyarı ve bazı çatılarda meydana gelen hasarın henüz giderilmemesi ve olumsuz hava şartlarının devam etmesini göz önünde bulundurarak eğitim-öğretime bir gün ara verdi.

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