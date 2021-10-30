Birçok ilde kar, yağmur, soğuk hava, Mersin'de ise güneş ve deniz keyfi

Ülke genelinde birçok kentin yüksek kesimleri kar yağışı ile birlikte beyaza bürünürken, çoğu şehirde de yağmur ve soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Doğu Akdeniz'de 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de ise yazı hissettiren sıcaklıklar sürüyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile hafta sonu tatilinin birleşmesiyle güneşi gören birçok kişi, deniz ve kumsalın tadını çıkardı. Özellikle Mersin'in dünyaya açılan kapısı Kızkalesi Sahili'ne gelen bazı vatandaşlar, sıcaklığı 24 derece olan deniz suyunun keyfini çıkardı, bazı vatandaşlar da güneşlenerek kitaplarını okumaya daldı. Birçok kişi ise tekne turu ve çeşitli alternatif etkinlikler yaparak tatilini geçirdi.

"Denizin sıcaklığı 24 derece"

Ekim ayının son günlerine rağmen havanın gayet güzel olduğunu belirten Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, ”Muazzam bir denizimiz var. Mersin, turizm noktasında çok farklı destinasyonları bünyesinde barındıran çok güzel bir şehir. Kızkalesi de Mersin'in dünyaya açılan turizm kapısı. Deniz sıcaklığı 24 derece. Ekim ayının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ülkemizin birçok noktasında yağmur, hatta kar var ve biz burada denizden yararlanıyoruz. Bu başlı başına bir güzellik” dedi. Öte yandan, Öztop, işletmeciler olarak yaz sezonundan memnun ve mutlu ayrıldıklarını kaydetti.

"Almanya'da hava soğuktu, burada yazı yeniden yaşadık"

Almanya'da yaşayan gurbetçilerden Fevziye Kartal, ”2 haftadır burada yaz havası var. Almanya'da da hava soğuktu, ben Kayseriliyim orada da soğuk. Biz burada yazı yeniden yaşadık. Havası, coğrafyası çok güzel. Denizi harika, dibi, hatta balıkları da görüyoruz buradan. Özellikle çocuklar için mükemmel bir yer. Gelip, saatlerce burada takılıyoruz. Aslında hava hiç soğumasın, tatil hiç bitmesin istiyorum ama her güzel şey gibi bunun da bir sonu var” diye konuştu.

"Yazdan çok daha güzel"

Ailece 3,5 günlük tatili değerlendirdiklerini aktaran Yalçın Eroğlu, ”Ankara'dan geldik. Yazın da gelmiştik, şimdi yazdan çok daha güzel, çok daha mutlu olduk, denize de girdik. Ben Erzincanlıyım, şu an Ağrı'da kar var. Buraya herhalde hiç kar uğramıyor diye düşünüyorum, mükemmel. Hatta buradan bir yazlık almayı da planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Denize girdiklerini ve çok keyifli vakit geçirdiklerini anımsatan Özlem Eroğlu, “Yazın buradaydık. Bu mevsimde de ilk kez deneyimledik, gerçekten de çok güzelmiş. Denize girmek için biraz tereddüt ettik ama girdikten sonra o kadar da soğuk olmadığını anladık. Gayet güzel ve keyifliydi, Mersin'i de seviyoruz” diyerek düşüncelerini dile getirdi.



Halil İbrahim Varlı-Hüseyin Yıldız

