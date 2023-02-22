Birçok kişiye mezar olan Diyar Galeri İş Merkezinin yıkımına başlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilen 11 ilden biri olan Diyarbakır'da 1'i boş 7 yapı yıkıldı. Dolu olan 6 yapıdan 414 vatandaş hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralandı.

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Diyar Galeria İş Merkezi, 4 blok üzerinde iş yeri ve konut olarak kullanılan 10 katlı bir yapıydı. Deprem ile birlikte yıkılan 2 blokta onlarca kişi hayatını kaybetti.

Günlerce süren kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla yapının yıkılması için resmi süreç başladı. Sürecin tamamlanmasıyla hasarlı olarak ayakta kalan diğer blokların da yıkımına başlandı

Rıdvan Kılıç - Murat Başal



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