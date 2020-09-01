İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Birçok olaya karışan zanlı 15 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı

Birçok olaya karışan zanlı 15 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı
Birçok olaya karışan zanlı 15 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı

Malatya’da birçok olaya karıştığı iddia edilen bir zanlı, 12 farklı noktadan 15 saatlik kamera görüntüsü incelemesi sonucunda yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin çalışması sonucu, Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana gelen kapkaç olayında cep telefonunun çalınması, görevi yaptırmamak için direnme olayı, çarşı ve mahalle bekçisinin tehdit edilmesi olayı, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan kapsamlı saha çalışmaları ve 12 farklı noktadan 15 saatlik kamera görüntüsü incelemesi sonucunda bahse konu olayları gerçekleştiren S.D isimli şahıs yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Adli Makamlara sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.