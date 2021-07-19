Birecik baraj gölünde ceset bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde Birecik Köprüsü altında 35-40 yaşlarında bir erkek cesedi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla bölgeye gelen Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Dalgıç Polis ekipleri, arama çalışmasının ardından cesedi, baraj dışına çıkardı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Bozkurt

