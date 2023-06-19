Birevim Genel Müdürü Orak: 'Yenilikçi karakterimizle tasarruf finansmanı sektöründe öncü rol üstleniyoruz'

Orak, “Tasarruf finansmanı sektörüne getirdiğimiz en radikal yenilik, BDDK sürecinde öncü rol üstlenerek sektörü daha güvenilir bir zemine çekmek oldu. 2021 yılında yapılan yasal düzenlemenin kurgulanması ve yapılması, Birevim'in kurallarını koyduğu ve tasarladığı yöntemin kanuna uygulanmasıyla ortaya çıktı. BDDK süreci ile sektörde faaliyet gösteren tasarruf finansmanı şirketleri sayısal olarak azaldı fakat sektördeki kalite arttı; kamuoyunda güven tazeleyen sektör bu durumdan olumlu etkilendi ve hacmini 3 kat artırdı. Sektöre BDDK lisansı ile resmiyet kazandırdıktan sonra nitelikli insan kaynağı oluşturmaya yönelik önemli ve yenilikçi bir adım attık. Sektörün gelişimi amaçlı, yetkin insan kaynağı yetiştirmek üzere, Tasarruf Akademi isimli, müfredatı olan sürekli bir eğitim platformu kazandırdık. Her yıl 500'den fazla kişiye tasarruf finansman eğitimi vererek sektöre kalifiyeli insan yetiştirdik ve yetiştirmeye devam ediyoruz. Sektördeki geleneksel yapılanma, Birevim'in dijitalleşmeye yönelik yenilikçi çalışmaları ile dönüşmeye başladı. Birevim olarak sektördeki ilk ve tek mobil uygulamayı geliştirdik ve hizmete sunduk. Böylelikle geleneksel şube anlayışını, günümüz koşullarının sağladığı teknolojik imkanlarla dijital şubeciliğe dönüştürdük; hali hazırda dijital dünyadaki varlığımızı artırmaya yönelik çalışma ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Tüm bunların yanı sıra sektörü ‘Tasarruf Finansmanı' olarak tanımlayan ve sektörün terminolojisini (Tasarruf Finans Uzmanı, Tasarruf Sahibi vb.) oluşturan da yine Birevim oldu. Dolayısıyla 7 yıllık genç bir kurum olmamıza rağmen 30 yıldır var olan bir sektörü kurgulayan ve domine edebilen vizyoner bir bakış açısına sahibiz” dedi.

“77 bini aşkın insanı ev ve araba sahibi yaptık”

Orak, “Birevim, sektördeki yenilikçi karakteri, hedefleri, bugüne kadar sunduğu verimli tasarruf yöntemleri ile 77 bin insanı aşkın hane halkını ev ve araba sahibi yaptı. Her ay ortalama 2 bin aileye finansman teslimatı yapıyoruz. 500 bin tasarruf sahibinin 3'te 1'i Birevim çatısı altında. Hedefimiz, 2023 sonuna kadar 3 milyon aileye ulaşarak sektörün 30 yılda yaptığı toplam üretimin kat be kat fazlasını yapmak, halkımıza ve bu mesleğe gönül verenlere ilham olmak. Birevim'in vadettiği temel mesajlardan biri, sürdürülebilir finansman oluşturmak. Sürdürülebilir finansman, bilindiği üzere sadece finans kaynaklarının doğru kullanımı, israfın engellenmesi değil aynı zamanda finanse edilen mal varlığı unsurlarının da sürdürülebilirliğidir” dedi.

Aykut Zor - Metin Başar



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