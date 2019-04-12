Birevim'e Stevie Ödülleri'nde 6 ödül

Dünyanın saygın iş ödülleri programından ve bu sene 17'incisi gerçekleştirilen 2019 yılı Stevie Ödülleri sonuçları açıklandı. Türkiye'den 14 fiya ödül alırken, tasarrufa dayalı ev alma yöntemleriyle sektöre yeni bir bakış açısı getiren Birevim; tasarrufa dayalı finansal modeli, müşteri hizmetleri, müşteri memnuniyeti, hayata geçirdiği yenilikleri, kendi sektörüne kazandırdıkları, kalite standartları gibi pek çok konu jüriler tarafından değerlendirilerek; 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz ve 1 adet halk oylaması özel kristal ödülüne layık görüldü.

Yapılan bilgilendirmede; yılın en iyi müşteri hizmetleri kategorisinde altın, en iyi satış büyümesi başarısı ve en iyi tüketici ürün ve hizmetleri kategorilerinde gümüş, en iyi müşteri memnuniyeti kategorisinde ise bronz ödülle birlikte yılın en iyi müşteri servisi halk oylaması özel ödülü de Birevim'in oldu.

"Bizim en değerli ödülümüz; müşterilerimiz, çalışanlarımız ve dostlarımız"

Birevim'in geride bıraktığı 3 yılda aldığı 13 uluslararası ve 2 ulusal ödül olmak üzere toplam 15 ödülü hakkında, 'uluslararası yılın CEO'su altın ödülüne layık görülen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi; "Müşteri memnuniyeti, yenilikçi uygulamalar, finansal çözümler, müşteri servisleri gibi konularda da kalitemizi bir kez daha tescillemiş olduk. Almış olduğumuz ödüllerin her biri çok değerli fakat bizim en büyük, en değerli ödülümüz müşterilerimiz, çalışanlarımız ve dostlarımız. Aldığımız tüm ödülleri Birevim çalışanları adına alıyoruz, bizi destekleyen müşterilerimize, dostlarımıza gönülden teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.