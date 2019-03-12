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Birevim'in müşteri memnuniyeti ödüllendirildi

Birevim'in müşteri memnuniyeti ödüllendirildi
Birevim'in müşteri memnuniyeti ödüllendirildi

Tüm sektörlerde yüksek müşteri memnuniyetini, teşekkür oranlarını ve firmaların sorun çözme yaklaşımının değerlendiren Şikayetvar.com, özgün finansal çözüm anlayışıyla sektörün önemli şirketlerinden Birevim'i ödüllendirdi.

Tasarrufa dayalı ev alma yöntemleriyle sektöre yeni bir bakış açısı getiren Birevim, tüm sektörlerde yüksek müşteri memnuniyetini, teşekkür oranlarını ve firmaların sorun çözme yaklaşımının değerlendiren Şikayetvar.com ödülüne layık görüldü. 

Birevim'in tüm firmalar arasında ve sadece 2018'in değil tüm zamanların en yüksek müşteri memnuniyeti ve teşekkür oranına sahip firması olduğunu belirten Birevim'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi konuyla ilgili olarak "Müşterilerimiz bizim her zaman odak noktamızda yer alıyor. Onlar olmazsa bizler de olmayız. Müşterilerimizi her zaman el üstünde tutmaya gayret ettik. Bundan sonra da bu yolda devam edeceğiz. İnşallah bu özel ödülü her yıl almak istiyoruz" diyerek aldıkları ödüllerin çok değerli olduğunu belirtti.  

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