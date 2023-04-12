Bireysel olarak evine kamera taktıranların sayısı arttı

Normalde ağırlıklı olarak işletme ve fabrikalara kamera kurulumu yapan bilişimcilerin, ev tipi kamera çalışmaları yoğunlaştı. Hırsızlardan mallarını korumak isteyen ve güvenlik tedbirlerini yükseltmek isteyen vatandaşların bireysel kamera talepleri arttı. Buna bağlı olarak talepleri karşılamaya çalışan bilişimciler, daha ekonomik ve ev tipi kamera çeşitlerinden tedarik etmeye başladı. Bireysel olarak evine kamera taktırmak isteyen vatandaş sayısının son 2 ay içerisinde yüzde yüz oranında arttığı belirtilirken, hırsızlık olaylarında da yükseliş gözlemlendiği kaydedildi. Eskiden çoğunlukla lüks evlerde hırsızlık yapıldığına dikkat çeken Eskişehirli bilişimci ise, hırsızların artık hiçbir şeyi ayırt etmediklerini ve bu sebeple ev tipi kameraların daha fazla yaygınlaştığı dile getirdi.

“Biz son 2 aya kadar bireysel olarak evlere kamera takmıyorduk”

Eskişehir'de güvenlik kamerası kurulumuyla ilgilenen bilişimci Yüksel Gazi Yumlu, ev tipi kamera taleplerinin son 2 ay içerisinde yüzde yüz oranında arttığını söyledi. Artan talepleri karşılamak için ev tipi kamera tedarik etmeye başladıklarını ifade eden Yumlu, “Yaklaşık 10 aydır çalıştığım şirkette son 2 aya kadar çok fazla bireysel kamera takmıyorduk. Ancak şu son 2 ay içerisinde onlarca bireysel kamera isteği gelmeye başladı. Bunun sebebi de artan hırsızlık vakaları. Vatandaşlar mallarını korumak istiyorlar. Eskiden hırsızlıklar daha büyük çaplı oluyordu, lüks evlere ya da zengin mahallelerindeki binalara hırsız giriyordu. Ancak artık lüks olmasına ihtiyaç duymuyorlar, her yere giriyorlar. Mal ayırt etmeden, ‘ne alabiliriz, nereden kazançlı çıkabiliriz' şeklinde düşünüp herkesin evine el atmaya başladılar. Dolayısıyla alt ve orta sınıf aileler de kamera sistemlerine yöneldi.

Son 2 içerisinde işlerimizin yüzde yüzden fazla arttığını söyleyebilirim. Normalde biz yüksek sınıf kameralar takıyorduk, fabrika ve şirket tipi çalışmalar yapıyorduk. Ancak son zamanlarda bireysel kullanıcıların da artmasıyla beraber ucuz yollu ve daha ev tipi olan kameraları tedarik etmeye başladık. Buna bağlı olarak yoğun bir mesai içerisindeyiz. Üst seviye kameralarımız 800-1000 lira civarındayken, ev tipi kameralarımız 150 liradan başlıyor. Bir kamera kurulumu ise 3-4 bin liraya kadar ulaşabiliyor. Ancak alt sınıf 1-2 kamerayla kurulum yapılırsa yaklaşık bin 500'ya mal oluyor” dedi.

Emir Erten



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