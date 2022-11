Bireysel ve kurumsal kullanımlarda AIO bilgisayar tercih edilmesinin 5 önemli nedeni

Güçlü donanımların trend tasarımlarla buluşması günümüz bilgisayarların olmazsa olmazını oluşturuyor. Ayrıca performans, ergonomi ve düşük enerji tüketimi de genel olarak bireysel ve kurumsal tüketicilerin bir bilgisayar tercihindeki önemli kriterleri arasında yer alıyor. Ev ya da ofis ortamlarında kullanımı gün geçtikçe artan All in One yani tümleşik bilgisayarlar da bu nedenlerle kullanıcıların tercih radarında olmaya devam ediyor. Yarının ihtiyaçlarını bugünden kullanıcılarına sunan Türkiye'deki bilgisayar sektörünün lideri Casper da Nirvana ile son yıllarda her alanda kullanılabilen esnekliğe sahip olmasıyla popülerliği artan tümleşik bilgisayarların sunduğu faydalara dikkat çekiyor.

All in One (AIO) bilgisayarlar her alana uyumlu işlevsel kullanım sunuyor

Laptop ve masaüstü modellerine alternatif olarak geliştirilen All in One bilgisayarlar, sunmuş oldukları avantajlarla çoğu kullanıcı için ideal bilgisayarı oluşturuyor. Tüm bileşenlerin bir arada bulunduğu, kasa, ekran ve bağlantı kablosu karmaşasından kullanıcıları kurtararak tek ekran üzerinden tüm işlemlerin yapılmasına imkan tanıyor. Masaüstü modellerle benzer yapıda olmalarına karşı çok daha kompakt olan ve alandan tasarruf sağlayan AIO bilgisayarlar, sahip olduğu özellikleriyle çok daha işlevsel ve dengeli kullanım sunuyor. Satın alındıktan sonra dakikalar içerisinde kullanmaya başlanabilen bu özel modellerin birçok avantajı da bulunuyor

1. Çok az yer kaplıyorlar. Hem ev ortamında hem de geniş ofis alanlarına sahip olamayan yerlerde bilgisayarların kapladığı alan önem arz ediyor. Tümleşik bilgisayar modellerinin geliştirilmesinde ise yer tasarrufu göz önünde bulunduruluyor. Böylece çok daha az bir alanda çalışma imkanı sağlayabiliyor. Üstelik yerden tasarruf sağlanırken standartların dışında, büyük monitörler kullanılmadığından görünüm açısından da AIO modeller oldukça trend tasarımlara sahip oluyor.

2. Portatif ve taşınabilir masaüstü deneyimi sunuyor. Uzaktan çalışmayla birlikte masaüstü performansının taşınabilir olması da önemli kriterler arasında yer alıyor. Masaüstü modellerindeki en büyük dezavantaj taşınmasının zahmetli olmasıyken bağlantı kabloları, ekran ve kasanın taşınması gibi zorlukları olmayan AIO bilgisayarlarla bu durum da sona eriyor.

3. İhtiyaçlara uygun özelleştirilebiliyor. Bilgisayarlar kullanım alanlarına göre özelleştirmeye ihtiyaç duyuyor. Profesyonel ile gündelik kullanımlarda ihtiyaçlar farklılaşabiliyorken kullanıcıların performans beklentisi de mevcut donanımlar üzerinde değişiklik gösterebiliyor. Hem bireysel hem de kurumsal tarafta kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun seçeneklerle özelleştirebilecekleri bilgisayarların üretimini birbirleriyle uyumluluğu test edilen donanımlarla sağlayan Casper, kullanıcılarını trend tasarımlarla buluşturduğu ve Intel Core i9'a kadar işlemci çeşitliliğine sahip Nirvana AIO modelleriyle performans ve verimlilik için gereken bilgisayarları tüketicilere sunabiliyor.

4. Geniş ekran deneyimi ve ergonomik kullanımları oluyor. Uzun saatleri bulan bilgisayar kullanımlarında vücut sağlığı ciddi önem arz ediyor. Özellikle ekran ışıklarının göz yorması ve bilek ile omuzlarda yaşanan rahatsızlıklar kullanıcıların konforsuz çalışma sürecinde olmasına neden oluyor. Ayrıca profesyonel çalışmalarda ekran deneyiminin zayıf olması da iş çıktılarında verimsizliğe davetiye çıkarıyor. Tüm bu olumsuzlara karşı geliştirilen Casper Nirvana AIO bilgisayarlar ile uzun saatler boyunca çalışmak mümkün olurken bu sürede kullanıcı sağlığı için mavi ışık koruması da sağlanıyor. Nirvana A600 ve Nirvana A700 ile bu alandaki yeni bilgisayarlarını satışa çıkaran Casper, yeni iki modelindeki 23.8'' FHD IPS ekran, 250 NIT parlaklık ve geniş görüntüleme açısı ile kullanıcılara geniş ekran deneyimini sunarken ayarlanabilir stant özelliğiyle de ergonomik kullanım sağlayarak kullanıcı sağlığını da koruyor.

5. Enerji tasarrufu sağlıyor. Piyasaya sunulan yeni modellerde, yeni teknolojilerin kullanımıyla birlikte enerji verimliliği de üst seviyede. Bu sayede geniş bir alanı kaplayan eski masaüstü modellerine göre yeni All in One bilgisayar modelleri enerji tasarrufunda da ön planda. Daha sessiz, daha az yerde daha iyi bir performans sunan AIO modelleri hem bireysel kullanıcıların hem de kurumların bu alanda ciddi tasarruflar sağlamasına yardımcı oluyor. Casper Nirvana bu konuda da yüzde 89 adaptör verimliliği ve Energy Star sertifikasını yeni modellerinde sunarak rakiplerinden farklılaşıyor.

