İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Biri İnterpol tarafından aranıyordu, 2 terörist teslim oldu

Biri İnterpol tarafından aranıyordu, 2 terörist teslim oldu
Biri İnterpol tarafından aranıyordu, 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta biri İnterpol tarafından aranan 2 teröristin ikna yoluyla, güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubu daha bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiği öğrenilen örgüt mensuplarından birinin İnterpol tarafından kırmızı bülten ile uluslararası seviyede arandığı belirlendi. 2 örgüt mensubunun teslim olmasıyla birlikte 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 139'a yükseldi.

Mehmet Kalay

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.