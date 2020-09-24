İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Biri nöbet tuttu, diğeri motoru çaldı

Biri nöbet tuttu, diğeri motoru çaldı
Biri nöbet tuttu, diğeri motoru çaldı

Bursa'da güpegündüz park halindeki motor çalındı. Hırsızlardan biri nöbet tuttu, diğeri motoru çaldı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Biri nöbet tuttu, diğeri motoru çaldı - Tıkla İzle

Olay, geçen hafta merkez Gençosman semtinde meydana geldi. Motosikletini yol kenarına park edip işlemlerini halletmek için postaneye giren bir vatandaş, çıktığında motorunu yerinde bulamadı. Motosikletinin çalındığını fark eden adam polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler görüntülerden eşkalini belirlediği iki şüpheliyi arama çalışması başlattı.
Bir işyerinin güvenlik kamarasına yansıyan görüntülerde ise, vatandaşların yoğun olduğu bölgede bir kişi kaldırımda nöbet tutarken, başka bir kişi yol kenarında park halinde bulunan motoru sürükleyerek götürmeye başladı. Nöbet tutan şahıs, daha sonra koşarak arkadaşına yardıma gitti.

Hakan Gönül
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.