Biriktirdiği harçlığıyla sokak kedilerine et alıyor

Şanlıurfa'da Balıklıgöl Platosu içerisinde yer alan Dergah Çarşısı'nda hediyelik eşya satan bir iş yerinde çalışan 13 yaşındaki Mahmut Karakaya, hayvan sevgisi ile kısa sürede çevresindeki herkese örnek oldu. Ortaokul öğrencisi Karakaya, okulların 3 aylık tatil sürecine girdiği günden itibaren hediyelik eşya satan bir iş yerinde işe başladı.

Bu sırada ustası Hüseyin Güllüoğlu'nun da desteğini alan çocuk, her gün aldığı eti elleriyle sokak kedilerine yediriyor. İş yerinin önünde ve çatısında her gün aynı saate toplanan kediler, karınlarını tavuk eti ile doyurduktan sonra bölgeden ayrılıyor. Her gün kedilerin karnını doyuran çocuk, davranışı ile çevredeki esnafın da takdirini kazandı.

İlk olarak birkaç sokak kedisine bakmakla işe başladıklarını belirten Mahmut Karakaya, şimdilerde 23 sokak kedisine baktıklarını söyledi. Karakaya, hayvan sevgisinin de insan sevgisi kadar güzel olduğunu ifade ederek, herkesin sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmasını istedi. Karakaya, “Her gün sokak kedileri saat 18.00'de burada toplanırlar. Biz de onlara et alır, karınlarını doyuruyoruz. Karınları doyduktan sonra tekrar giderler. Çalıştığım iş yerinde de bir kedi yavru yaptı. Şimdi ona da bakıyoruz. Herkesin sokak hayvanlarına iyi davranmasını istiyoruz” dedi. İş yeri sahibi Hüseyin Güllüoğlu da durumdan rahatsız olmadığını, tam tersine Mahmut'a destek olduğunu ifade etti.

Bekir Basmacı