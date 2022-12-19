Biriktirdiği parasıyla açtığı dükkânında kadınlara istihdam sağlıyor

Sinop'ta yaşayan 48 yaşındaki Türkan Özcan, ailesine katkı için evlere temizliğe giderken biriktirdiği 10 bin TL ile açtığı işletmesini, devletin kadın girişimcilere sağladığı hibe ile geliştirdi. 2017 yılında aldığı devlet desteğiyle hayatında büyük bir değişim yaşayan Özcan, çocukluğunda annesinden öğrendiği hamur işi becerisini ticarete döktü. Hırsı ve yeteneği sayesinde kısa sürede işletmesini büyüten Özcan, 4 kadına daha istihdam olanağı sağlıyor.

İşletmesini açtığı ilk yıllarda tek başına çalıştığını kaydeden Türkan Özcan, “Uzun zaman yalnız yürüttüm bu işi. Biraz büyüdükten sonra eleman aldım yanıma, şu anda 4 kadınla birlikte çalışıyorum. Annemden öğrendiğim bu meslek vardı benim, bunu değerlendirmem gerekiyordu. Anneme sordum, ‘kızım sen yaparsın, benden öğrendiklerini yaparsan başarılı olursun' dedi bana. Babam değirmenciydi, annem hamurcuydu ben de hamurcu oldum” diye konuştu.

Berkan Şen

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