Birinci Dünya Savaşı gazisi 'Hasan Ağa'nın evi ilgi odağı oldu

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Bucak Mahallesinden Hasan Ağa'nın evindeki tarihi eserlerle ve hatıraları ilgi çekiyor. Evde dönemin tarihi silahları ve elbiseleri, Hasan Ağa'nın İstiklal Madalyası sergileniyor.

Fransız ve işbirlikçi Ermenilerin 1918 yılı Mersin Tarsus Adana işgaline başlaması üzerine 50 yaşındaki Bucaklı Hasan Ağa, Tarsus'ta Müfrezesini kurdu. Fransızlar ve Ermenilere karşı Tarsus 1.2.3. Eshab-ı Kehf, Tarsus 1.2. Kavaklıhan Sağlıklı Kurbanlı Ballıca, Tarsus Bağlar, Tarsus Karadirlik, Tarsus Gülek Karboğazı, Pozantı kuşatması, Adana Salbaş, Adana Kurttepe savaşları, Adana Fadıl, Tarsus Kanberhöyügü, Tarsus Sucular, Tarsus Karayayla baskınlarına katılarak, Büyük Taarruz Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Yunanlılara karşı katılarak gazi oldu.

1925 yılında TBMM tarafından kırmızı şeritli İstiklal Madalyası ve takdirname verildi.

Hasan Ağa, çocukları ve eşi ile yaşarken 1952 yılında Bucak Akgedik'te vefat etti. Silah arkadaşları tarafından törenle Murtçukuru'nda defnedildi.

Mehmet Abacı