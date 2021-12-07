'Birini arayabilir miyim?' diyerek telefonu aldı, bir daha geri gelmedi

Olay Arnavutköy Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki işletmeciliğini yabancı uyruklu bir kişinin yaptığı bakkala geldi. 20'li yaşlarda bir kişi, kasada oturan şahsa elindeki kağıdı uzatarak, telefonunu kullanıp kullanamayacağını sordu. Bakkal sahibi ise telefonu karşısındakine verdi.

Ardından telefonu alan şahıs cihazı kullanıyormuş gibi yapıp dışarı çıktıktan sonra geri dönmedi.

Dükkan sahibi ise, arkasından bakakaldığı adamın dönmemesi üzerine telefonunun çalındığını anladı. İlginç telefon hırsızlığı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Batuhan Toprak

