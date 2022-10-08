Birisi ağır iki polisin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Balıkesir'in Havran ilçesinde sivil ekip otosu ile kamyonetin çarpıştığı kazada, birisi ağır 2 polis ve kamyonet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ü.E.'nin kullandığı 17 UT 309 plakalı sivil ekip otosu Çanakkale - Balıkesir karayolunun Büyükdere kavşağına geldiğinde H.K. yönetimindeki 10 GA 361 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücülerle birlikte ekip otosunda bulunan polis memuru H.B.B., ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Emrah Elmas



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