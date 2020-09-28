'Birkaç küçük değişiklikle kalp sağlığınızı koruyabilirsiniz'

Kalp sağlığına önemi vurgulamak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 29 Eylül Dünya Kalp Günü olarak kutlanıyor. “Sadece birkaç küçük değişiklikle bile, insanların kalp hastalığı ve inme riskini azaltabilirsiniz” diyen Medicana Kadıköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Begüm Öztürk, kişilerin sağlıklı beslenmeleri, daha fazla hareket etmeleri ve tütün kullanmamaları için yüreklendirebileceğini belirtti. “Çocuklarımızın şimdiden, kalp sağlığı dostu bir yaşam alışkanlığı kazanmalarını ve bunu ömür boyu sürdürmelerini sağlayabilirsek, ileride sağlıklı nesiller yetiştirmiş oluruz” dedi.

“Önce sağlıklı beslenme”

Dr. Begüm Öztürk şu bilgileri verdi: “Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, dünyada önde gelen 10 ölüm nedeninden 4'ü ile doğrudan bağlantılıdır. Günümüzde giderek daha fazla insan, şeker, tuz, doymuş yağ ya da trans yağ içeriği yüksek olan işlenmiş gıdalar tüketmektedir. Meyve ve sebzeler açısından zengin olan kalp sağlığı dostu bir beslenme şekli, kalp hastalığı ve inmeden korunmaya yardımcı olur.

Sağlıklı gıdaları çocuklar için ilginç hale getirin. Rengarenk gıdaları seçin ve yemek pişirirken bunları kullanın. Porsiyonlarınızı gözden geçirin; daha küçük tabaklar kullanın; tüketdiğiniz meyve ve sebze porsiyonlarının ve etin daha fazla ya da karbonhidratlı gıdalardan daha az olmasını sağlayın.

Fiziksel aktivite olmazsa olmaz

Haftada beş kez 30 dakika süreyle yapılan orta zorlukta aktiviteler, kalp hastalığı ve inme riskini azaltır. Orta şiddetteki fiziksel aktivite örnekleri olarak şunlar sıralanabilir:

35 dakika hızlı tempolu yürüyüş,

30 dakika bisiklete binme,

20 dakika yüzme,

15 dakika ip atlama gibi sporlar veya

45-60 dakika araba yıkama,

45-60 dakika cam veya yer silme,

30-45 dakika bahçe işi,

15 dakika merdiven çıkma.

Hareketsiz bir yaşam tarzı olanlar başlangıçta çok hafif egzersizlerle başlamalı, egzersiz şiddeti kendi uyumuna göre artırılmalıdır.

Sigaraya hayır

Sigarayı bırakmak ve sigara dumanına pasif maruziyetten korunmak, kalp hastalığı ve inme riskini azaltır. Her yıl aralarında çocukların da bulunduğu 600.000'den fazla insan, tütün kullanmadıkları halde pasif içicilik nedeniyle yaşamlarını kaybetmektedir. Evinizde sigara içilmesini yasaklamanız, ailenizin geleceği açısından çok önemlidir. Eğer sigarayı bırakmakta zorlanıyorsanız, tavsiyeler almak üzere hekime başvurun. Sigarayı bırakmanıza yardımcı olabilecek destek hizmetlerinden faydalanın.

Düzenli kontrol

Düzenli sağlık kontrollerinden geçmek en az bu adımlar kadar önemlidir. Hekiminize başvurun; kan basıncı, kolesterol ve glukoz düzeylerinizi, kilonuzu ve vücut kütle indeksinizi (VKİ) ölçtürün. Böylece riskleriniz belirlenebilir. Hekimimizin önerileri doğrultusunda yaşam tarzınızı belirleyebiliriz.

Kalp hastalıkları ve inme, yaşlıları, erkekleri ve varlıklı toplumları daha fazla etkilemektedir. Yine de kalp damar hastalıkları her iki cinsiyeti de etkiler. Kadınlar arasında bir numaralı ölüm sebebi yine kalp damar hastalıklarıdır. Her 3 kadından 1'inin ölümüne yol açan kalp hastalığıdır. Kadınların kalp damar hastalıkları risklerine ilişkin gerçekleri öğrenmeleri gerekmektedir.

Çocuklar da risk altında

Kalp damar hastalıkları riskleri, doğum öncesinde anne karnında başlar ve sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve tütün kullanımı sonucu çocukluğun ilerleyen dönemlerinde giderek artar.”

“Geleceğe sağlıklı nesiller yetiştirmek için önlemler almalıyız. Önce kendimizi sevmeli, değer vermeli, kendimizi hastalıktan korumalıyız. Sağlık hayatımızda 1. sıradaki değerimizdir” diyen Öztürk, kalbimize iyi bakalım çünkü içinde sevdiklerimiz var” diye belirtti.