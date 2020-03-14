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Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ile uçuşları askıya aldı

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ile uçuşları askıya aldı
Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ile uçuşları askıya aldı

Birleşik Arap Emirlikleri, korona virüsünün yayılmaması için aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 4 ülkeden gelen uçuşları askıya aldı.

Dünya genelinde korona virüs vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor. Virüsünün yayılmaması için Birleşik Arap Emirlikleri, 17 Mart tarihinden itibaren Lübnan, Türkiye, Suriye ve Irak'a gelen ve giden tüm uçuşlar geçici olarak askıya aldı. Birleşik Arap Emirlikleri Genel Sivil Havacılık Otoritesi ve Ulusal Acil Kriz ve Afet Yönetimi yetkilileri tarafından, küresel durumu göz önüne alarak ve virüsün uluslararası durumunu analizinin ardından ülkede durumun kötüleşmemesi amacıyla böyle bir karar alındı.

Ülkedeki Ulusal Acil Kriz ve Afet Yönetimi yetkilileri, dünyadaki durumu yakından izlemeye devam edeceklerini ve devam eden gelişmeleri dikkatle analiz ederek önleyici tedbirler alınacağını belirtti.

Öte yandan Genel Sivil Havacılık Otoritesi tüm yolculara seslenerek, yolcuların güvenli dönüşlerini sağlamak için havacılık şirketleriyle iletişime geçerek uçuşlarını yeniden planlamaları istedi. Ayrıca, yolcuların yetkililerden seferler için herhangi bir gecikme veya güncelleme olup olmadığını teyit etmesini istedi.

Muhammed Rabah

 

 

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