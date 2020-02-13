İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Birleşik Krallık'ta kabine depremi

Birleşik Krallık'ta kabine depremi
Birleşik Krallık'ta kabine depremi

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson kabinede yaptığı değişiklikler sonucunda 4 bakanı görevden alırken, Maliye Bakanı Javid ise görevinden istifa etti. Kabine değişiklikleri ülkede deprem etkisine neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde yılan hikayesine dönen Brexit ile Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılan Birleşik Krallık'ta sular durulmuyor. Son olarak Başbakan Boris Johnson'un kabinede yaptığı değişiklikler kapsamında 4 bakan görevden alındı. Maliye Bakanı Sajid Jaid ise istifa etti. Yapılan değişiklikler sonucunda İngiltere ve Galler Başsavcısı Geoffrey Cox, İşletme, Enerji ve Sanayi Stratejisi Devlet Bakanı Andrea Leadsom, Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Julian Smith ve Çevre Gıda ve Kırsal İşler'den Sorumlu Devlet Bakanı Theresa Villiers görevden alındı.

Başbakan Johnson, Birleşik Krallık bütçesini 4 hafta içerisinde hazırlaması beklenen Maliye Bakanı Sajid Javid'e, tüm danışmanlarını kovmasını ve Başbakanlık Ofisi'nin danışmanlarıyla ortak bir ekip kurmasını teklif etti. Teklifin ardından Bakan Javid, kendisine saygısı olan hiçbir bakanın bu şartları kabul etmeyeceğini ifade ederek görevinden istifa etti. Sajid Javid'in yerine Rishi Sunak, yeni Maliye Bakanı olarak atandı.

Yunus Dalgıç

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.