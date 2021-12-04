Birleşik Krallık'ta Omicron mutasyonu vaka sayısı 134'e yükseldi

İngiltere Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Krallık genelinde Omicron mutasyonu vakalarının 134'e yükseldiği duyuruldu. Tespit edilen vakaların tümünün Güney Afrika seyahatleri ile bağlantılı olmadığı belirtilerek virüsün insandan insana bulaşarak yayılmakta olduğuna yönelik uyarıda bulundu.

Vakaların çoğu İngiltere'de

Birleşik Krallık'ta tespit edilen Omicron vakalarının büyük çoğunluğunun İngiltere'de kaydedildiği belirtildi. Mutasyonun en sık başkent Londra, Kuzey Batı, Kuzey Doğu, Güney Doğu, Güney Batı ve Midland bölgelerinde görülmesiyle hemen hemen İngiltere'nin her yerine yayıldığı aktarıldı.

Omicron vakalarının yarısı iki doz aşılı

UKHSA açıklamasına göre Salı günü tespit edilen ilk 22 Omicron vakasının ayrı olarak incelendiği bir araştırmaya göre vakaların yarısı 2 doz Covid-19 aşısını yaptırdı. 22 vakadan 12'sinin 2. doz Covid-19 aşılarını olduktan 14 gün sonra Omicron mutasyonuna yakalandıkları belirtildi. Şu ana kadar Omicron vakalarının hastaneye kaldırılmadığı veya mutasyon nedeniyle herhangi bir can kaybının meydana gelmediği vurgulandı.

Günlük vaka sayıları Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

İngiltere'de son 2 gündür günlük vaka sayıları 50 binin üzerinde seyrediyor. Perşembe günü 53 bin 945 vakanın kaydedilmesi ile günlük Covid-19 vaka sayısı 17 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Cuma günü ise 50 bin 584 Covid-19 vakasının tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 10 milyon 379 bin 647'ye yükselmişti.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisine (ONS) göre İngiltere'de artan Covid-19 enfeksiyonları ağırlıklı olarak Covid-19'un Delta mutasyonundan kaynaklanıyor.

Aylin Albayrak

