Birlikte gezintiye çıktıkları arkadaşlarının telefonunu gasp eden gençler gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, F.U. (17), E.Ç. (19) ve K.Ç. (19), A.H.'yi evden alarak otomobille gezintiye çıktı. Saray Bosna Mahallesi Vezirler Caddesi üzerinde seyir halinde iken F.U., A.H.'den telefonunu istedi. Telefonunu vermeyerek direnen A.H., arkadaşları tarafından darp edildi. Üzerindeki telefonu alınarak otomobilden atılan A.H., durumu polise bildirdi.

Turan Bulut



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