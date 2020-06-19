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Bisiklet almak için ayakkabı boyuyordu, yapılan sürprizle gözlerine inanamadı

Bisiklet almak için ayakkabı boyuyordu, yapılan sürprizle gözlerine inanamadı
Bisiklet almak için ayakkabı boyuyordu, yapılan sürprizle gözlerine inanamadı

Diyarbakır’da bisiklet alabilmek için ayakkabı boyayan küçük çocuğun hayalini Ramazan öğretmen gerçeğe dönüştürdü.

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Diyarbakır'da bisiklet alabilmek için ayakkabı boyayan 11 yaşındaki Özcan K.'nin hayalini duyan Ramazan Mervan Kurt, küçük çocuğun isteğini yerine getirmek için harekete geçti. Yardımseverlerin desteği ile bisikleti alan Ramazan öğretmen, Özcan'ın evinin yolunu tuttu. Özcan uyurken bisikleti baş ucuna bırakan Ramazan öğretmen, çocuğa rüya gibi bir sürpriz gerçekleştirdi.

Uykudan uyandığında bisikleti karşısında gören Özcan K., gözlerine inanamadı. Hemen bisiklete koşan küçük çocuk bisiklete dokunarak "İnanamıyorum" diye tepki gösterdi.

Ramazan Mervan Kurt, bu anları sosyal medya hesabından “Çocuk, dünyanın en güzel sahnesidir ve izledikçe duymadığın, doyamayacağın en sahici sahnesidir" notuyla paylaştı.

Murat Başal

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