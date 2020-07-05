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Bisiklet hırsızı kameralara yakalandı

Bisiklet hırsızı kameralara yakalandı
Bisiklet hırsızı kameralara yakalandı

Adıyaman’da bir iş yeri önünde bulunan bisikleti çalan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı.

Bisiklet hırsızı kameralara yakalandı - Tıkla İzle

Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi yakınlarında bulunan dayısına ait iş yerine gelen Yusuf Karakuş isimli çocuk, akşam saatlerinde iş yeri önüne bıraktığı bisikletini bulamadı. Bir süre çevreye bakınan çocuk, durumu dayısına anlattı. İş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen dayı ve yeğeni bisikletin çalındığını gördü.

Yusuf Karakuş, bisikletinin çalınmasına çok üzüldüğünü, bu tür kişilerin alışkanlık yapmamaları için durumu polis ekiplerine bildirdiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir

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