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Bisiklet hırsızı kameraya yakalandı!

Bisiklet hırsızı kameraya yakalandı!
Bisiklet hırsızı kameraya yakalandı!

Bursa’da bir dükkanın önünde kilitsiz bir şekilde duran bisikleti gözüne kestiren hırsız, keşif turu attıktan sonra bisikleti alıp kaçtı. O anlar saniye saniye kamera kayıtlarına yansıdı.

Bisiklet hırsızı kameraya yakalandı! - Tıkla İzle

Olay, 4 Ocak Çarşamba günü 18.55 sıralarında Bursa Gemlik ilçesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde yer alan bir kırtasiye mağazasından kısa süreli alışveriş yapmak için içeri giren müşteri, bisikletini dükkanın önüne bıraktı. Müşteri içeride alışveriş yaparken, dükkan önüne kilitlenmeden bıraktığı bisikletini gözüne kestiren bir hırsız, bisikleti göz açıp kapayıncaya kadar çaldı. Dükkana ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsız önce iki defa dükkanın önünden geçerek keşif yaptı. Çevredeki evleri ve dükkan içini kontrol eden hırsız, ardından üçüncü defa geldiği dükkanın önünden, bisikleti hızlıca alarak kayıplara karıştı. Alıveriş sonrası bisikletinin yerinde olmadığını gören müşteri, dükkan sahibi ile birlikte dükkana ait güvenlik kameralarını seyredince bisikletinin çalındığını anladı.

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