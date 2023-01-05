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Bisiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Bisiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Bisiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, bisiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Darak idaresindeki bisiklet ile Cengiz Şahin idaresindeki 44 ACE 858 plakalı hafif ticari araç, Siteler Mahallesi 8.Nolu Aile Sağlık Merkezi yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü Ahmet Darak yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cihan Kizir

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