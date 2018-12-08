Bisikletin üzerindeki 3 çocuğa kamyon çarptı: 2'si ağır, 1'i hafif yaralı

Kaza, Kırıkkale'nin Bahşili ilçesindeki Şehitlik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Savak idaresindeki 68 KV 523 plakalı süt kamyonu, bisikletin üzerinde bulunan 3 çocuğa seyir halindeyken çarptı. Kazada 2'si ağır, 1'i hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 çocuktan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hasan Ay

