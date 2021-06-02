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Bisikletine “iş arıyorum” pankartı asıp sokak sokak gezdi

Bisikletine “iş arıyorum” pankartı asıp sokak sokak gezdi
Bisikletine “iş arıyorum” pankartı asıp sokak sokak gezdi

Fas’ın başkenti Rabat’ta işsiz bir kişi, bisikletinde “İş arıyorum” yazılı pankartı asarak sokaklara gezdi.

Fas'ın başkenti Rabat'ta işsiz bir kişi iş bulmak için ilginç bir yöntem denedi. Bisikletinde “iş arıyorum şoför veya kapıcı olarak çalışabilirim. Eşim de iş arıyor" yazıl pankartı asan adam sokak sokak gezdi. Zor durumda kalan yaşlı ve işsiz Faslı, telefon numarasını da pankarta yazarak iş bulma sürecini hızlandırmak istedi.

Rabat sokaklarını gezen Faslı adam halkı şaşırttı. Bazı kişilerin ismi açıklanmayan şahsın fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, adamın hızlı bir şekilde iş bulmak için yardım çağırısı başlattı.

Meryem Alvafi

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