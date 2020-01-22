Bisikletiyle kırmızı ışıkta geçti, 420 TL ceza yedi

Kumluca ilçesi Beykonak mahallesinde oturan ve simit dükkanında çalışan Furkan Kudret Öz, bisikletiyle öğle saatlerinde iş yerine gitmek için evinden çıktı.

Otogar Kavşağında bisikletiyle kırmızı ışıkta geçen genç, polis tarafından takibe alındı. Kule Kavşağına geldiğinde yakalanan ve kimlik kontrolü yapılan Kudret Öz'e kırmızı ışık ve kask cezası kesildi. Furkan Öz, " Ceza makbuzu aldım. Cumhuriyet savcılığına giderek cezalara itiraz ettim. Daha önce başıma böyle bir şey gelmemişti” dedi.

Ramazan Sarıkayalı

