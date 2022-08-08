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Bisikletle geldiler bisiklet çaldılar

Bisikletle geldiler bisiklet çaldılar
Bisikletle geldiler bisiklet çaldılar

Sivas’ta bisikletle gelip bisiklet çalan şahıslar kameralara yansıdı.

Bisikletle geldiler bisiklet çaldılar - Tıkla İzle

Olay geçtiğimiz günlerde Kümbet Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde gece saatlerinde yaşandı. Bisikletle gelen 3 şüpheli apartman girişinde merdiven korkulara kilitli halde bulunan bisikletin kilidini kırarak çaldılar. Hırsızlık olayı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri, 18 yaşından küçük olduğu tahmin edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

“Gece saatlerinde kilidi kırıp çalmışlar”

Bisikletin sahibi Alperen Şevket, “Bisikleti apartman girişinde bulunan merdiven koruma demirlerine kilitledim. Gece 12 civarı balkona çıktım buradaydı, gece 02.30 da bisikleti çalımsılar. Ben bisikletimin çalındığını öğleden sonra fark ettim, kilit yerde duruyordu. Daha sonrasında burada bulunan güvenlik kameralarına baktım. Gece saatlerinde kilidi kırıp çalmışlar. Bisikleti babam almıştı bana ve bir senedir kullanıyordum” dedi.
“Emniyet ekiplerine başvurduk”

Bulundukları bölgede bur tarz hırsızlıkların sürekli olduğunu belirten Uğurcan Erol, “ Yiyenimin bisikletinin çalındığını öğrendim. Kamera kayıtlarından baktığımızda 3 kişi gece saatlerinde bisikleti çalıp götürüyorlar. Daha önceden gelip burayı denetliyorlar daha sonrasında 3 kişi gelip zinciri kırıp kaçırıyorlar. Emniyet ekiplerine başvurduk, araştırmaları devam ediyor. Bizim başımıza ilk defa geldi ama bu bölgede bisiklet hırsızlarının olduğunu duyuyoruz. Yetkililerden biran önce bulunmasını istiyoruz” dedi.

Mert Taha Varol - Mustafa Kurtulan

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