İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bisikletle polisten kaçış uzun sürmedi

Bisikletle polisten kaçış uzun sürmedi
Bisikletle polisten kaçış uzun sürmedi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir şüpheli bisikletle seyir halinde ilerlerken polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Candan Tarhan Bulvarı üzerinde devriye gezen ekipler bisikleti ile seyir halinde bulunan bir kişiden şüphelenerek durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan şüpheli bisikleti ile kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri yaya olarak kovalamaca sonucu şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Kovalamaca sırasında şüpheli ile birlikte yere düşen bir poliste yaralandı. Yapılan kimlik kontrolünde şüphelinin C.Y.U. olduğu, silahla yağma suçundan arandığı ve 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ekrem Keser

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.