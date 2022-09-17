Bisikletli 2 afacan otomobile çarpınca yaralandılar

Alınan bilgilere göre; İsmetpaşa Mahallesi İbrahimbey Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Selahattin B. idaresindeki 11 AD 266 plakalı hafif ticari araca karşı yönden gelen Eren M. (13) idaresindeki bisiklet çarptı. Kazada bisiklet devrilirken, sürücüsü ve arkasında yolcu olarak Yiğit M. (8) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Yiğit M.'nin 'Babamı istiyorum, baba baba' ve 'Hastanede iğne yok demi' feryatlarını polis ve 112 ekipleri teselli etmeye çalıştı.

Öte yandan bisikletli çocukların bir çalışma sırasında açılan çukuru tam kapatmadıkları için burada dengelerinin kaybederek araca çarptıkları öğrenildi. Bu kaza sonrası belediye yetkileri bu alana çakıl döktü.

Cem Kaan Toka