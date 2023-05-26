Bisikletli cambaz hırsız kamerada

Merkez, Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi üzerinde bir evin depo kısmında bulunan malzemeleri gözüne kestiren bir şahıs bölgede bir süre keşif yaptı. Etrafta kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsız güpegündüz içeri girdi. Birçok malzemenin bulunduğu depoda kapıyı alan şahıs dışarı çıktı. Kapıyı sırtlayarak bisiklete binen hırsız, bir eliyle kapıyı tutup diğer eliyle direksiyonu tutarak kayıplara karıştı. İzleyenleri hayrete düşüren cambaz hırsız güvenlik kamerasına yansırken, ev sahibi o anları hayretle izledi.

Ahmet Burak Öztürk - Ömer Demir

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