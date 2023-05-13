Bisikletli çocuk ölümden döndü

Kaza, Şükrü Sözen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Kültür Merkezi önünden gelip İbrahim Sözen Caddesinde yolun karşısına geçmekte olan 11 yaşındaki Alper Tunga Şeddeli'nin kullandığı bisiklet, AKM kavşağında şerit değiştiren İbrahim Durmaz'ın kullandığı 70 EV 343 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle aracın ön camına çarparak yola savrulan küçük çocuk, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Arif Kaplan
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