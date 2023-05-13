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Bisikletli çocuk ölümden döndü

Bisikletli çocuk ölümden döndü
Bisikletli çocuk ölümden döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen 11 yaşındaki çocuğun kullandığı bisikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. İşyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, bisikletli çocuğun otomobile çarptıktan sonra bisikleti refüjdeki bitkilerin üzerinde kalırken, kendisi aracın camına çarpıp fırladı.

Bisikletli çocuk ölümden döndü - Tıkla İzle

Kaza, Şükrü Sözen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Kültür Merkezi önünden gelip İbrahim Sözen Caddesinde yolun karşısına geçmekte olan 11 yaşındaki Alper Tunga Şeddeli'nin kullandığı bisiklet, AKM kavşağında şerit değiştiren İbrahim Durmaz'ın kullandığı 70 EV 343 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle aracın ön camına çarparak yola savrulan küçük çocuk, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Arif Kaplan

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