Bisikletli gençlerin otoyoldaki tehlikeli yolculuğu pes dedirtti

Gaziantep'te bir grup bisikletli gencin, trafik yoğunluğuyla bilinen tarihi İpekyolu'nda bisiklet koltuğuna uzanarak araçlar arasında yaptığı tehlikeli yolcuk bu kadar olmaz dedirtti.

Bisikletli gençlerin, yoğun trafikte hızlı ilerleyen araçlara aldırmadan bisiklet koltuğuna yatarak araçların sağından solundan geçmeye çalışmaları dikkat çekti. Bu hareketleriyle hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye atan gençlerin o anları ise araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.

Said Vakkas Yağcı



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